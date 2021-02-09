Боец ММА из лиги Хабиба "вертухой" нокаутировал соперника (видео)

На турнире по смешанным единоборствам Eagle Fighting Championship 33 в Москве зрители стали свидетелями "киношного" нокаута.

В одном из разогревочных боев встретились российские бойцы-легковесы Али Дикаев и вышедший на коротком уведомлении Герги Шахрурамазанов. Уже в первом раунде на третьей минуте непобедимый Герги нанес сопернику убойный хай-кик с разворота и оппонент тут же рухнул на канвас.

Видео нокаута в бою Али Дикаев - Герги Шахрурамазанов:

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Для Шахрурамазанова эта победа стала десятой в карьере, а Дикаев проиграл в четвертый раз при 10 триумфах.

Отметим, промоушеном Eagle FC владеет известный боец Хабиб Нурмагомедов, который завершил карьеру в 2020 году.

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