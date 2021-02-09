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Боец ММА из лиги Хабиба "вертухой" нокаутировал соперника (видео)

Боец ММА из лиги Хабиба "вертухой" нокаутировал соперника (видео)
Обновлено 19:54 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм gergi_shahruramazanov

На турнире по смешанным единоборствам Eagle Fighting Championship 33 в Москве зрители стали свидетелями "киношного" нокаута.

Боец ММА мощным встречным ударом нокаутировал соперника (видео)

В одном из разогревочных боев встретились российские бойцы-легковесы Али Дикаев и вышедший на коротком уведомлении Герги Шахрурамазанов. Уже в первом раунде на третьей минуте непобедимый Герги нанес сопернику убойный хай-кик с разворота и оппонент тут же рухнул на канвас.

Видео нокаута в бою Али Дикаев - Герги Шахрурамазанов:

 
 
 
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Публикация от EAGLE FIGHTING CHAMPIONSHIP (@eaglefcmma)

Для Шахрурамазанова эта победа стала десятой в карьере, а Дикаев проиграл в четвертый раз при 10 триумфах.

Отметим, промоушеном Eagle FC владеет известный боец Хабиб Нурмагомедов, который завершил карьеру в 2020 году.

Ранее "Телеграф" рассказывал о зрелищной "вертухе" на турнире по ММА в Казахстане.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 200

Все по теме:

Россия, Нокаут, MMA, Хабиб Нурмагомедов.
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