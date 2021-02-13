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Боец ММА нокаутировал соперника внезапным ударом локтем (видео)

Боец ММА нокаутировал соперника внезапным ударом локтем (видео)
Обновлено 13:53 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм Djihad_Yunusov

В пятницу, 12 февраля, в Сочи (Россия) состоялся вечер профессионального ММА от промоушена Absolute Championship Akhmat - ACA 117. В одном из поединков карда зрители увидели один из лучших нокаутов в мире смешанных единоборств с начала 2021 года.

Боец ММА мощным встречным ударом нокаутировал соперника (видео)

Российский боец Джихад Юнусов в предварительном карде во втором раунде эффектно нокаутировал бразильца Леонардо Лимбергера. Прижав соперника к сетке, Джихад внезапно нанес удар локтем с разворота - Леонардо тут же упал на канвас.

Эта победа стала 18-й в карьере Юнусова при 5 поражениях, Лимбергер проиграл во второй раз, имея в активе 14 триумфов.

Видео нокаута в бою Джихад Юнусов - Леонардо Лимбергер:

 
 
 
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Публикация от ACA MMA (@aca_mma)

"Заявка на лучший нокаут 2021 на первом турнире года! Неординарность этого бойца пугает", - гласит сообщение под видео от промоушена.

Ранее "Телеграф" сообщал о зрелищном нокауте в лиге Хабиба Нурмагомедова.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 528

Все по теме:

Нокаут, MMA, Смешанные единоборства, Джихад Юнусов, Леонардо Лимбергер.
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