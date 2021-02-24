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Боец ММА нокаутировал соперника скрытым ударом (видео)

Боец ММА нокаутировал соперника скрытым ударом (видео)
Обновлено 15:06 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм rcc_mma

Во вторник, 23 февраля, в Екатеринбурге состоялся вечер смешанных единоборств от промоушена RCC. В одном из поединков карда зрители стали свидетелями яркого финиша.

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В поединке, что проходил в весовой категории до 64 кг, россиянин Евгений Игнатьев нокаутировал соотечественника Зандана Цыденова. Во втором раунде Игнатьев увернулся от оверхенда соперника, а затем молниеносным скрытым левым хуком отправил оппонента в глубокий нокаут. 

Видео нокаута в бою Евгений Игнатьев - Зандан Цыденов:

Эта победа стала для Игнатьева 15-й в профи в 19 поединках, Цыденов, в свою очередь, проиграл во второй раз в пяти схватках.

Ранее "Телеграф" рассказывал о зрелищном нокауте от "Полярного медведя" на турнире UFC.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 303

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Нокаут, MMA, Смешанные единоборства.
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