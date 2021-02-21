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Чемпион Украины забил соперника на турнире UFC (видео)

Чемпион Украины забил соперника на турнире UFC (видео)
Обновлено 15:17 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм ufc

Бывший чемпион украинского промоушена WWFC по смешанным единоборствам в тяжелом весе  Сергей "Полярный Медведь" Спивак провел успешный поединок на вечере UFC Fight Night 185, что проходил в Лас-Вегасе (штат Невада, США)

Молдавский боец, который долгое время вступал под украинским флагом, добыл досрочную победу. На этот раз от рук Сергея пострадал американский боец Джаред Вандера. Спивак доминировал в октагоне и во втором раунде, переведя бой в партер, забил соперника могучими ударами.

Видео нокаута в бою Сергей Спивак - Джаред Вандера:

Видео боя Сергей Спивак - Джаред Вандера:

Эта победа стала для Спивака 12-й в профи при двух поражениях. Вандера, в свою очередь, проиграл в пятый раз, имея в послужном списке 10 побед.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как Спивак победил болтливого бразильца.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 1,409

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MMA, Смешанные единоборства, UFC, Нокат, Сергей Спива, Джаред Вандера.
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