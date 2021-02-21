Чемпион Украины забил соперника на турнире UFC (видео)

Бывший чемпион украинского промоушена WWFC по смешанным единоборствам в тяжелом весе Сергей "Полярный Медведь" Спивак провел успешный поединок на вечере UFC Fight Night 185, что проходил в Лас-Вегасе (штат Невада, США)

Молдавский боец, который долгое время вступал под украинским флагом, добыл досрочную победу. На этот раз от рук Сергея пострадал американский боец Джаред Вандера. Спивак доминировал в октагоне и во втором раунде, переведя бой в партер, забил соперника могучими ударами.

Видео нокаута в бою Сергей Спивак - Джаред Вандера:

Видео боя Сергей Спивак - Джаред Вандера:

Эта победа стала для Спивака 12-й в профи при двух поражениях. Вандера, в свою очередь, проиграл в пятый раз, имея в послужном списке 10 побед.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как Спивак победил болтливого бразильца.