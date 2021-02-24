В России судьи "обокрали" 180-килограммового бойца ММА из Бразилии (видео)

Во вторник, 23 февраля, в Сочи состоялся вечер смешанных единоборств от промоушена AMC Fight Nights. Шоу было разделено на две части. В предварительном карде были стандартные бои, а в основном карде пять поединков проходили в формате встречи Россия - Бразилия. В одном из поединков основного карда встретились гиганты Юсуп Шуаев и Зулузиньо, вес которого составляет 180 кг.

Бой проходил под контролем гиганта из Бразилии. 42-летний Зулузиньо вел поединок и даже отправил соперника в нокдаун в концовке первого раунда - россиянина спас гонг. Шуаев по сути лишь убегал от медлительного соперника, не нанося тому урон. Однако, по мнению судей, после трех раундов именно Юсуп стал победителем схватки.

Видео боя Юсуп Шуаев - Зулузиньо:

В сети не согласны с судейским вердиктом и под видео боя пользователи засыпали организаторов комментариями о том, что бразилец явно не проиграл поединок.

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