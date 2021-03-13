Боец ММА брутально нокаутировал соперника (видео)

В пятницу, 12 марта, в Краснодаре состоялся вечер профессионального ММА от промоушена ACA. В главном событии шоу ACA 119 в клетку вышли экс-чемпион М-1 в среднем весе россиянин Артем Фролов и бразилец Вендрес Карлос да Сильва.

Во втором раунде Фролов встречной двойкой поймал Вендреса, и бразилец рухнул на канвас. Затем Артем добил оппонента.

Видео нокаута в бою Артем Фролов - Вендрес Карлос да Сильва:

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Таким образом, Фролов добыл 15 победу в профи при трех поражениях. Карлос да Сильва, в свою очередь, проиграл в восьмой раз, имея в своем активе 17 побед.

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