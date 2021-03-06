Боец ММА уникальным ударом-блоком нокаутировал соперника (видео)

В пятницу, 5 марта, в Сингапуре состоялся большое вечер профессиональных единоборств от промоушена ONE Championship.

В одном из поединков карда, а именно в первой схватке зрители увидели невероятный нокаут в исполнении представителя легчайшего веса новозеладнца Марка Абелардо. Во втором раунде Марк шальным ударом с локтя отправил американца Эмилио Уррутиа в тяжелейший нокаут. Примечательно, что фактически новозеландец уронил соперника, выбросившего мощный правый хук, поставив встречный блок, который в итоге стал нокаутирующим ударом.

Видео нокаута:

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Полное видео боя:

Ранее "Телеграф" рассказывал о тяжелом нокауте на вечере боев в Москве.