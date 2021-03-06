Скачать
Суббота, 06.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Пеле назвал своего вероятного наследника в мире футбола
Пеле назвал своего вероятного наследника в мире футбола
Усик рассказал жене Медведчука, что бьет соперников с любовью (видео)
Усик рассказал жене Медведчука, что бьет соперников с любовью (видео)
"Ман Сити" может не отпустить Зинченко в сборную Украины
"Ман Сити" может не отпустить Зинченко в сборную Украины
Непобедимый супертяж тычком в нос развернул соперника на 180 градусов (видео)
Непобедимый супертяж тычком в нос развернул соперника на 180 градусов (видео)

Боец ММА уникальным ударом-блоком нокаутировал соперника (видео)

Боец ММА уникальным ударом-блоком нокаутировал соперника (видео)
Обновлено 12:54 Сегодня Телеграф Фото: onefc

В пятницу, 5 марта, в Сингапуре состоялся большое вечер профессиональных единоборств от промоушена ONE Championship.

Боец ММА встречной серией убойно нокаутировал соперника (видео)

В одном из поединков карда, а именно в первой схватке зрители увидели невероятный нокаут в исполнении представителя легчайшего веса новозеладнца Марка Абелардо. Во втором раунде Марк шальным ударом с локтя отправил американца Эмилио Уррутиа в тяжелейший нокаут. Примечательно, что фактически новозеландец уронил соперника, выбросившего мощный правый хук, поставив встречный блок, который в итоге стал нокаутирующим ударом.

Видео нокаута:

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ONE Championship (@onechampionship)

Полное видео боя:

Ранее "Телеграф" рассказывал о тяжелом нокауте на вечере боев в Москве

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 533

Все по теме:

Нокаут, MMA, Смешанные единоборства, ONE Championship.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В боксе впервые появился двукратный абсолютный чемпион мира (видео)
02 "Валенсия" показала "Динамо", как надо бить "Вильярреал" (Видео)
03 Непобедимый супертяж тычком в нос развернул соперника на 180 градусов (видео)
04 Усик рассказал жене Медведчука, что бьет соперников с любовью (видео)
05 Ломаченко может вернуть титул чемпиона уже в следующем бою
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь