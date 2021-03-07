Российский подражатель Макгрегора ударил нокаутированного соперника после остановки боя (видео)

В субботу, 6 марта в Екатеринбурге прошло шоу от Fair Fight Promotion. В одном из поединков карда зрители стали свидетелями неподобающего поведения бойца, выигравшего схватку.

Арби Эмиев, которого называют чеченским Макгрегором, встретился в ринге со своим соотечественником Никитой Кондратовым. Арби полностью перебил оппонента, несколько раз ронял того на канвас, а затем отправил соперника в тяжелый нокаут. Пока Эмиев радовался победе его соперник только-только приходил в чувство. В какой-то момент проигравший решил подняться, однако Арби пнул его ногой. Сообщается, что судейская комиссия разберет поведение чеченского бойца.

Видео инцидента после боя Арби Эмиев - Никита Кондратов:

Ранее "Телеграф" сообщал, что российский боксер напал на своего тренера, который выбросил полотенце, спасая своего подопечного от избиения.