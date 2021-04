Бой непобедимых бойцов ММА завершился брутальным нокаутом (видео)

В американском Анкасвилле на вечере единоборств от промоушена Bellator любители ММА стали свидетелями яркого нокаута.

В предварительном карде шоу Bellator 255 в клетке сразились непобедимый американский полусредневес Роман Фаралдо и его соотечественник Тревор Гудди, который также до этой схватки не знал поражений. Фаралдо владел преимуществом и уже на второй минуте поединка серийно отработал по голове оппонента. Гудди такой бомбардировки не выдержал и рухнул на настил, рефери тут же остановил схватку.

Видео нокаута в бою Роман Фаралдо - Тревор Гудди:

.@RomanFaraldo remains undefeated as a pro with another 1st round TKO in the 2nd fight of the night at #Bellator255.

The @MonsterEnergy Prelims, fueled by @FiestaMart are LIVE on our YouTube channel NOW!

https://t.co/nZCOAD7KtV pic.twitter.com/jpqtN8qflA

— BellatorMMA (@BellatorMMA) April 2, 2021