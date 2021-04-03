Боец ММА вбил голову соперника-гиганта в канвас (видео)

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Обновлено 13:19 Сегодня Телеграф Фото: Instagram fortune_over.fame

В американском Анкасвилле (штат Коннектикут) состоялся большой вечер профессиональных единоборств Bellator 255. В одном из поединков карда зрители увидели брутальный нокаут в исполнении тяжеловеса.

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В карде шоу выступили "тяжи" из США 30-летний Тайрелл Фортун и 39-летний Джек Мей. Более молодой Тайрелл владел ощутимым преимуществом в клетке, даже не смотря на существенную разницу в габаритах. В середине первого раунда Фортун перевел бой в партер, где со спины начал бомбардировку соперника ударами. В какой-то момент рефери остановил схватку, чтобы спасти здоровье Мея.

Видео нокаута в бою Тайрелл Фортун - Джек Мей:

 
 
 
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Публикация от Bellator MMA (@bellatormma)

Для Тайрелла эта победа стала 10-й в профи при одном поражении, а Мэй проиграл в седьмой раз, имея в своем активе 10 побед.

Ранее "Телеграф" рассказывал о зрелищном нокауте на шоу ММА в Бахрейне.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 2,061

Все по теме:

Нокаут, MMA, Смешанные единоборства, Тайрелл Фортун, Джек Мей.
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