Боец ММА вбил голову соперника-гиганта в канвас (видео)

В американском Анкасвилле (штат Коннектикут) состоялся большой вечер профессиональных единоборств Bellator 255. В одном из поединков карда зрители увидели брутальный нокаут в исполнении тяжеловеса.

В карде шоу выступили "тяжи" из США 30-летний Тайрелл Фортун и 39-летний Джек Мей. Более молодой Тайрелл владел ощутимым преимуществом в клетке, даже не смотря на существенную разницу в габаритах. В середине первого раунда Фортун перевел бой в партер, где со спины начал бомбардировку соперника ударами. В какой-то момент рефери остановил схватку, чтобы спасти здоровье Мея.

Видео нокаута в бою Тайрелл Фортун - Джек Мей:

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Для Тайрелла эта победа стала 10-й в профи при одном поражении, а Мэй проиграл в седьмой раз, имея в своем активе 10 побед.

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