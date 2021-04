Экс-чемпион UFC впервые улетел в нокаут (видео)

На вечере ММА One on TNT 1 выступил экс-чемпион UFC американец Деметриус Джонсон. Противостоял ему чемпион промоушена One в легчайшем весе бразилец Адриано Мораес.

Мораес здорово начал поединок, удерживая необходимую дистанцию и удачно встречая атаки Джонсона. Во втором раунде Деметриус пошел в атаку и нарвался на встречный удар после чего оказался на настиле. Адриано, увидев положение соперника, тут же врезал ему с колена в голову, разбив защиту оппонента. Добивание Джонсона уже было делом техники. Примечательно, что для Джонсона это стало первым досрочным поражением в карьере.

Видео нокаута в бою Адриано Мораес - Деметриус Джонсон:

На счету Мораеса 19 побед в профи при трех поражениях, у Деметриуса 4 поражения, 30 побед и одна ничья.

Ранее "Телеграф" рассказывал об эффектном нокауте на турнире по ММА Cage Fury Fighting Championships 95.