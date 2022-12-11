Не готовий помирати за путіна: російський боксер відмовляється воювати

Костя Цзю сказав, чому він не хоче йти в армію

Колишній чемпіон світу із боксу Костя Цзю заявив, що не готовий віддати життя за свою батьківщину. І не збирається йти до армії. Раніше син Цзю став чемпіоном Австралії.

"Я готовий померти заради сім’ї. Чи готовий померти за свою батьківщину? На даний момент я не готовий помирати.

Я ніколи не служив у армії. Я багатодітний тато. Військових навичок у мене немає, тому я не бачу себе в армії", — цитує Цзю fightnews.info.

Костя Цзю – колишній абсолютний чемпіон світу серед професіоналів. За кар’єру виграв 31 бій та двічі програв. Переміг 14 боксерів за титул чемпіона світу. Включений до Міжнародної зали боксерської слави (2011).

Раніше російський боксер Денис Лебедєв заявив, що готовий піти за мобілізацією на війну в Україні. Ходив у військкомат і Микола Валуєв. Але колишній чемпіон світу, а нині депутат держдуми на фронт не поспішає.