Не готов умирать за путина: российский боксер отказывается воевать

Костя Цзю сказал почему он не хочет идти в армию

Бывший чемпион мира по боксу Костя Цзю заявил, что не готов отдать жизнь за свою родину. И не собирается идти в армию. Ранее сын Цзю стал чемпионом Австралии.

"Я готов умереть ради семьи. Готов ли умереть за свою родину? На данный момент я не готов умирать.

Я никогда не служил в армии. Я многодетный отец. Военных навыков у меня нет, поэтому я не вижу себя в армии", — цитирует Цзю fightnews.info.

Костя Цзю — бывший абсолютный чемпион мира среди профессионалов. За карьеру выиграл 31 бой и дважды проиграл. Победил 14 боксеров за титул чемпиона мира. Включен в Международный зал боксерской славы (2011).

Ранее российский боксер Денис Лебедев, заявил, что готов пойти по мобилизации на войну в Украине. Ходил в военкомат и Николай Валуев. Но бывший чемпион мира, а ныне депутат госдумы, на фронт не спешит.