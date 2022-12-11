Прозрачное белье и убийственный удар: австралийка красиво защитила титул (видео)

Эбани Бриджес нокаутировала Шеннон О'Коннелл

Чемпионка IBF в легчайшем весе австралийка Эбани Бриджес снова порадовала своих поклонников. Сначала Эбани пришла на церемонию взвешивания в красивом белье, а потом эффектно победила соотечественницу Шеннон О'Коннелл.

Претендентка на титул хорошо начала поединок, даже пару раз крепко попала по Бриджес. Но чемпионка быстро выровняла ход боя. В третьем раунде Шеннон пропустила сильный удар и оказалась в нокдауне.

Далее бой проходил в хорошем темпе. Девушки обменивались ударами и хотя Эбани в ринге смотрелась солидней, уверенности в ее победе не было.

Развязка наступила в восьмом раунде. О'Коннелл пропустила мощный удар и перестала защищаться. Пришлось рефери вмешаться и остановить бой. Эбани Бриджес сохранила чемпионский титул IBF.

36-летняя Эбани Бриджес провела на профи-ринге 10 боев, одержала 9 побед и потерпела одно поражение. Но больше всего блондинка запомнилась болельщикам своими пышными формами и яркими перформансами на церемонии взвешивании, за что получила прозвище "Королева взвешивания".

Посмотрите, на взвешивание Эбани перед этим боем.

Напомним, что в соцсетях появилось видео поражения Александра Усика. Боксера выкинули за пределы ринга.