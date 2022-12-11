Усик вылетел с ринга! В сети появилось видео самого жуткого нокаута в карьере украинца

Боксер стал героем популярной компьютерной игры

Чемпион мира по версиям WBA, WBA, IBF Александр Усик может в следующем году встретиться с бывшим чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером. В частности, об этом говорил менеджер украинца.

А разработчики популярной компьютерной игры Undisputed уже смоделировали потенциальный бой. В сети появилось видео бета-тестирования новой части Undisputed. В ролике Уайлдер наносит серию мощнейших ударов в голову Усика, а потом выбивает чемпиона за пределы ринга.

Пока что Усик нацелен на бой с Тайсоном Фьюри. Поединок за звание абсолютного чемпиона мира может состояться весной 2023 года в Саудовской Аравии. Даже жена Фьюри посоветовала ему провести следующий бой с Усиком. Но зная характер британца, нельзя быть уверенным, что этот поединок таки состоится в ближайшее время.

Тогда не исключено, что Усику придется провести обязательную защиту. Напомним, что IBF уже определилась с обязательным претендентом на титул украинца — это хорват Филип Хргович. С боем лучше не затягивать, иначе у Александра заберут чемпионский пояс.