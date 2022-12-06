Жена Тайсона Фьюри выбрала для мужа троих соперников. Есть ли там Усик?

Пэрис Фьюри аргументировала свой выбор

Супруга чемпиона мира по версии WBC Пэрис Фьюри рассказала, против кого хотела бы увидеть Тайсона в ринге. Недавно Фьюри победил Чисору и теперь выбирает себе нового соперника.

"Против кого я бы хотела увидеть Тайсона? Усика. Как по мне, он заслужил объединительный поединок. Джо Джойса. Он боец и это произошло бы ради фанатов бокса. И Джошуа. Ради британских фанатов. Потому что этот поединок должен состояться. Они все имеют право на этот поединок. А если бы я могла выбрать одного, то это был бы Усик", – цитирует Пэрис "Чемпионат".

Пэрис и Тайсон

Напомним, что после боя Фьюри вызвал Усика в ринг. Британец оскорблял украинца и обещал его побить. Однако есть одна проблема. Как признался сам Фьюри, ему понадобится операция. А значит месяца два он точне не сможет тренироваться. Кроме того, на бой с "Цыганским королем" уже образовалась очередь из официальных претендентов.

Тогда не исключено, что Усику придется провести обязательную защиту титула. Напомним, что IBF уже определилась с обязательным претендентом на титул Усика — это хорват Филип Хргович. С боем лучше не затягивать, иначе у Александра заберут чемпионский пояс.