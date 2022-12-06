Дружина Тайсона Ф’юрі обрала для чоловіка трьох суперників. Чи є там Усик?

Періс Ф’юрі аргументувала свій вибір

Дружина чемпіона світу за версією WBC Періс Ф’юрі розповіла, проти кого хотіла б побачити Тайсона у рингу. Нещодавно Ф’юрі переміг Чісору і тепер обирає собі нового суперника.

"Проти кого я б хотіла побачити Тайсона? Усика. Як на мене, він заслужив об’єднавчий поєдинок. Джойса. Він боєць і це сталося б заради фанатів боксу. І Джошуа. Заради британських фанатів. Тому що цей поєдинок має відбутися. Вони всі мають право на цей поєдинок. А якби я могла вибрати одного, то це був би Усик", — цитує Періс "Чемпіонат".

Періс та Тайсон

Нагадаємо, що після бою Ф’юрі викликав Усика у ринг. Британець ображав українця та обіцяв його побити. Проте є одна проблема. Як зізнався сам Ф’юрі, йому знадобиться операція. А значить, місяці два він точно не зможе тренуватися. Крім того, на бій із "Циганським королем" вже утворилася черга з офіційних претендентів.

Тоді не виключено, що Усику доведеться провести обов’язковий захист титулу. Нагадаємо, що IBF вже визначилася з обов’язковим претендентом на титул Усика — це хорват Філіп Хргович. З боєм краще не зволікати, інакше в Олександра заберуть чемпіонський пояс.