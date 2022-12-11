Усик вилетів із рингу! У мережі з’явилося відео найстрашнішого нокауту у кар’єрі українця

Боксер став героєм популярної комп’ютерної гри

Чемпіон світу за версіями WBA, WBA, IBF Олександр Усик може наступного року зустрітися з колишнім чемпіоном WBC Деонтеєм Уайлдером. Зокрема, про це говорив менеджер українця.

Розробники популярної комп’ютерної гри Undisputed вже змоделювали потенційний бій. У мережі з’явилося відео бета-тестування нової частини Undisputed. У ролику Уайлдер завдає серію потужних ударів у голову Усика, а потім вибиває чемпіона за межі рингу.

Поки що Усик націлений на бій із Тайсоном Ф’юрі. Поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу може відбутися навесні 2023 року у Саудівській Аравії. Навіть дружина Ф’юрі порадила йому провести наступний бій з Усиком. Але, знаючи характер британця, не можна бути впевненим, що цей поєдинок таки відбудеться найближчим часом.

Тоді не виключено, що Усику доведеться провести обов’язковий захист. Нагадаємо, що IBF вже визначилася з обов’язковим претендентом на титул українця – це хорват Філіп Хргович. З боєм краще не зволікати, інакше в Олександра заберуть чемпіонський пояс.