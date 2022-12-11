Легендарний боксер побив блогера заради України (відео)

Менні Пакьяо усі зароблені гроші відправить на благодійність

Колишній чемпіон світу у восьми вагових категоріях Менні Пакьяо провів виставковий бій проти корейського блогера Ді Кей Йо. Раніше Пакьяо завершив професійну кар’єру задля політичної діяльності.

Рівного суперництва не вийшло. Пакьяо навіть не напружуючись домінував у рингу і двічі відправив суперника у нокдаун. Але вирішив не добивати корейця і дав протриматися до кінця поєдинку.

Менні Пакьяо переміг одностайним рішенням суддів.

Тут важливо уточнити, що легендарний боксер із шляхетною метою виходив у ринг. Усі зароблені гроші підуть на благодійність.

"Коли мені надіслали пропозицію взяти участь у поєдинку, я скористався цією можливістю. 100 відсотків виручених коштів підуть на благодійність.

Частина грошей буде спрямована на будівництво житла на Філіппінах, а друга частина вирушить до України", — заявив Пакьяо.

Нагадаємо, що в соцмережах з’явилося відео поразки Олександра Усика. Боксера викинули за межі рингу.

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