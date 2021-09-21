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Легенда боксу Пакьяо завершив кар’єру заради президентства

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Менні Пакьяо Новина оновлена 21 вересня 2021, 15:54
Менні Пакьяо

Менні Пакьяо йде з боксу.

Відомий філіппінський боксер Менні Пакьяо, який нещодавно програв бій кубинцеві Йорденісу Угасу, повісив рукавички на цвях.

Про це Pac Man заявив в ефірі шоу Toni Talks. Цитує філіппінця otbsports.

Менні розповів, що рішення про закінчення кар’єри боксера далося йому важко, адже він усім серцем любить цей вид спорту. Однак на цьому наполягла сім’я Пакьяо, яка сказала боксеру: "Досить". Тепер Менні збирається підтримувати інших філіппінських боксерів в їх спортивному шляху.

"Мою боксерську кар’єру закінчено", — заявив Пакьяо.

Пакьяо — один з найвидатніших боксерів сучасності. Він ставав чемпіоном світу у восьми вагових категоріях. З 2016 він поєднував бокс з політичною діяльністю, будучи сенатором у себе на батьківщині. Після бою з Угасом Pac Man несподівано оголосив про свій намір стати президентом Філіппін. Головним завданням на цьому терені він називає боротьбу з бідністю.

Раніше "Телеграф" повідомляв, де подивитися головний бій 2021 року Усик — Джошуа.

Теги:
#Бокс #Менні Пакьяо
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