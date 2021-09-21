Легенда бокса Пакьяо завершил карьеру ради президентства

Мэнни Пакьяо уходит из бокса.

Известный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо, который недавно проиграл бой кубинцу Йорденису Угасу, повесил перчатки на гвоздь.

Об этом Pac Man заявил в эфире шоу Toni Talks. Слова филиппинца приводит otbsports.

Мэнни рассказал, что решение об окончании карьеры боксера далось ему с трудом, ведь он всем сердцем любит этот вид спорта. Однако на этом настояла семья Пакьяо, которая сказала боксеру: "Хватит". Теперь Мэнни собирается поддерживать других филиппинских боксеров в их спортивном пути.

"Моя боксерская карьера закончена", — заявил Пакьяо.

Пакьяо — один из величайших боксеров современности. Он становился чемпионом мира в восьми весовых категориях. С 2016 года он совмещал бокс с политической деятельностью, будучи сенатором у себя на родине. После боя с Угасом Pac Man неожиданно объявил о своем намерении стать президентом Филиппин. Главной задачей на этом поприще он называет борьбу с бедностью.

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