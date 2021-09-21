Легенда бокса Пакьяо завершил карьеру ради президентства
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Мэнни Пакьяо уходит из бокса.
Известный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо, который недавно проиграл бой кубинцу Йорденису Угасу, повесил перчатки на гвоздь.
Об этом Pac Man заявил в эфире шоу Toni Talks. Слова филиппинца приводит otbsports.
Мэнни рассказал, что решение об окончании карьеры боксера далось ему с трудом, ведь он всем сердцем любит этот вид спорта. Однако на этом настояла семья Пакьяо, которая сказала боксеру: "Хватит". Теперь Мэнни собирается поддерживать других филиппинских боксеров в их спортивном пути.
"Моя боксерская карьера закончена", — заявил Пакьяо.
Пакьяо — один из величайших боксеров современности. Он становился чемпионом мира в восьми весовых категориях. С 2016 года он совмещал бокс с политической деятельностью, будучи сенатором у себя на родине. После боя с Угасом Pac Man неожиданно объявил о своем намерении стать президентом Филиппин. Главной задачей на этом поприще он называет борьбу с бедностью.
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