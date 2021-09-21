Укр

Легенда бокса Пакьяо завершил карьеру ради президентства

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Мэнни Пакьяо Новость обновлена 21 сентября 2021, 14:27
Мэнни Пакьяо

Мэнни Пакьяо уходит из бокса.

Известный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо, который недавно проиграл бой кубинцу Йорденису Угасу, повесил перчатки на гвоздь.

Об этом Pac Man заявил в эфире шоу Toni Talks. Слова филиппинца приводит otbsports.

Мэнни рассказал, что решение об окончании карьеры боксера далось ему с трудом, ведь он всем сердцем любит этот вид спорта. Однако на этом настояла семья Пакьяо, которая сказала боксеру: "Хватит". Теперь Мэнни собирается поддерживать других филиппинских боксеров в их спортивном пути.

"Моя боксерская карьера закончена", — заявил Пакьяо.

Пакьяо — один из величайших боксеров современности. Он становился чемпионом мира в восьми весовых категориях. С 2016 года он совмещал бокс с политической деятельностью, будучи сенатором у себя на родине. После боя с Угасом Pac Man неожиданно объявил о своем намерении стать президентом Филиппин. Главной задачей на этом поприще он называет борьбу с бедностью.

Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть главный бой 2021 года Усик — Джошуа.

Теги:
#Бокс #Мэнни Пакьяо
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