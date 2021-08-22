Пакьяо програв Угасу після дворічного простою (відео)

Менні Пакьяо повернувся на ринг поразкою.

Легендарний філіппінський боксер Менні Пакьяо провів бій в Лас-Вегасі проти кубинця Йорденіса Угаса. Підсумком сутички стала перемога більш молодого Угаса одноголосним рішенням суддів — 115-113 і 116-112 двічі.

Чемпіон світу за версією WBA в напівсередній вазі 35-річний Угас наносив менше ударів, але був набагато точніше опонента. Йорденіс нівелював перевагу Пакьяо в швидкості і закономірно переконав усіх суддів у своїй перемозі. Удари 42-річного Менні найчастіше попадали в блок, але філіппінець все-таки вразив своєю функціональною готовністю.

Відео бою Менні Пакьяо — Йорденіс Угас:

Відзначимо, Пакьяо не виходив на ринг більше двох років. У 2019 році він переміг роздільним рішенням Кіта Турмана, завоювавши пояс WBA в напівсередній вазі. Угас, в свою чергу, свій крайній бій провів у вересні 2020 року, перемігши в поєдинку за вакантний пояс WBA роздільним рішенням Абеля Рамоса.

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