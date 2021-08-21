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Український суперваговик в чемпіонському бою програв нокаутом росіянину (відео)

Автор
М. Корнілов
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Український суперваговик в чемпіонському бою програв нокаутом росіянину (відео) Новина оновлена 21 серпня 2021, 12:03
Ісмаїл Сіл лах і Володимир Кличко

Ісмаїл Сіллах невдало повернувся на ринг.

Відомий український боксер Ісмаїл Сіллах невдало відновив кар’єру, програвши в Майамі в титульному поєдинку росіянину Андрію Мангушеву.

В бою за пояс NABA — USA в суперважкій вазі 36-річний Сіллах не зміг нав’язати опір більш молодому суперникові. 23-річний росіянин вже в третьому раунді затиснув українця біля канатів і почав бити Ісмаїла, який перестав захищатися. В результаті кут Сіллаха викинув рушник, що ознаменувало для українця поразку технічним нокаутом.

Для Ісмаїла ця поразка стала сьомою в кар’єрі при 27 перемогах. Мангушев, в свою чергу, виграв всі п’ять своїх поєдинків.

Відзначимо, найбільшу популярність Сіллах отримав за свої виступи в напівважкому дивізіоні, де українець був чемпіоном другорядних організацій, а також був претендентом на титул чемпіона світу за версією WBO. У 2013 році в титульному поєдинку Ісмаїл нокаутом програв росіянину Сергію Ковальову. До бою з Мангушевим Ісмаїл виходив на ринг ще в 2018 році, коли переміг нокаутом мексиканця Хуліо Алькантару.

Відео нокауту в бою Ісмаїл Сіллах — Андрій Мангушев доступно в мережі:

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в боксі з нокауту дебютував онук Мохаммеда Алі.

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