Украинский супертяж проиграл нокаутом россиянину в чемпионском бою (видео)
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Исмаил Силлах неудачно вернулся на ринг.
Известный украинский боксер Исмаил Силлах неудачно возобновил карьеру, проиграв в Майами в титульном поединке россиянину Андрею Мангушеву.
В бою за пояс NABA – USA в супертяжелом весе 36-летний Силлах не сумел навязать сопротивление более молодому сопернику. 23-летний россиянин уже в третьем раунде зажал украинца у канатов и принялся избивать Исмаила. В итоге угол Силлаха выбросил полотенце, что ознаменовало поражение техническим нокаутом.
Для Исмаила это поражение стало седьмым в карьере при 27 победах. Мангушев, в свою очередь, выиграл все пять своих поединков.
Отметим, наибольшую известность Силлах получил за свои выступления в полутяжелом дивизионе, где украинец был чемпионом второстепенных организаций, а также был претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO. В 2013 году в титульном поединке Исмаил нокаутом проиграл россиянину Сергею Ковалеву. До боя с Мангушевым Исмаил выходил на ринг еще в 2018 году, когда победил нокаутом мексиканца Хулио Алькантара.
Видео нокаута в бою Исмаил Силлах — Андрей Мангушев доступно в сети:
Ранее "Телеграф" сообщал, что в боксе с нокаута дебютировал внук Мохаммеда Али.
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