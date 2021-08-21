Украинский супертяж проиграл нокаутом россиянину в чемпионском бою (видео)

Исмаил Силлах неудачно вернулся на ринг.

Известный украинский боксер Исмаил Силлах неудачно возобновил карьеру, проиграв в Майами в титульном поединке россиянину Андрею Мангушеву.

В бою за пояс NABA – USA в супертяжелом весе 36-летний Силлах не сумел навязать сопротивление более молодому сопернику. 23-летний россиянин уже в третьем раунде зажал украинца у канатов и принялся избивать Исмаила. В итоге угол Силлаха выбросил полотенце, что ознаменовало поражение техническим нокаутом.

Для Исмаила это поражение стало седьмым в карьере при 27 победах. Мангушев, в свою очередь, выиграл все пять своих поединков.

Отметим, наибольшую известность Силлах получил за свои выступления в полутяжелом дивизионе, где украинец был чемпионом второстепенных организаций, а также был претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO. В 2013 году в титульном поединке Исмаил нокаутом проиграл россиянину Сергею Ковалеву. До боя с Мангушевым Исмаил выходил на ринг еще в 2018 году, когда победил нокаутом мексиканца Хулио Алькантара.

Видео нокаута в бою Исмаил Силлах — Андрей Мангушев доступно в сети:

Ранее "Телеграф" сообщал, что в боксе с нокаута дебютировал внук Мохаммеда Али.