Укр

Пакьяо проиграл Угасу после двухлетнего простоя (видео)

Автор
М. Корнилов
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Автор
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Пакьяо проиграл Угасу после двухлетнего простоя (видео) Новость обновлена 22 августа 2021, 10:13
Мэнни Пакьяо - Йорденис Угас

Мэнни Пакьяо вернулся на ринг поражением.

Легендарный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо провел бой в Лас-Вегасе против кубинца Йордениса Угаса. Итогом схватки стала победа более молодого Угаса единогласным решением судей — 115-113 и 116-112 дважды.

Чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе 35-летний Угас наносил меньше ударов, но был намного точнее оппонента. Йорденис нивелировал преимущество Пакьяо в скорости и закономерно убедил всех судей в своей победе. Удары 42-летнего Мэнни чаще всего уходили в блок, но филиппинец все-таки поразил своей функциональной готовностью.

Видео боя Мэнни Пакьяо — Йорденис Угас:

Отметим, Пакьяо не выходил на ринг больше двух лет. В 2019 году он победил раздельным решением Кита Турмана, завоевав пояс WBA в полусреднем весе. Угас, в свою очередь, свой крайний бой провел в сентябре 2020 года, победив в поединке за вакантный пояс WBA раздельным решением Абеля Рамоса.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский супертяж Исмаил Силлах неудачно вернулся на ринг проиграв нокаутом россиянину Андрею Мангушеву.

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