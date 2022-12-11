Легендарный боксер побил блогера ради Украины (видео)

Мэнни Пакьяо все заработанные деньги отправит на благотворительность

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо провел выставочный бой против корейского блогера Ди Кэй Йо. Ранее Пакьяо завершил профессиональную карьеру ради политической деятельности.

Равного соперничества не вышло. Пакьяо даже не напрягаясь доминировал в ринге и дважды отправил соперника в нокдаун. Но решил не добивать корейца и дал тому продержаться до конца поединка.

Мэнни Пакьяо одержал победу единодушным решением судей.

Тут важно уточнить, что легендарный боксер с благородной целью выходил в ринг. Все заработанные деньги пойдут на благотворительность.

"Когда мне прислали предложение принять участие в поединке, я воспользовался этой возможностью. 100 процентов вырученных средств пойдут на благотворительность.

Часть денег будет направлена на строительство жилья на Филиппинах, а вторая часть отправится в Украину", — заявил Пакьяо.

Напомним, что в соцсетях появилось видео поражения Александра Усика. Боксера выкинули за пределы ринга.

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