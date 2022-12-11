Лучший боксер мира избил россиянина (видео)

Чемпион уверенно защитил титул

В ночь на воскресенье, 11 декабря (время киевское), в Омахе (штат Небраска, США) состоялся большой вечер бокса, главным событием которого стал чемпионский бой в полусреднем весе между американцем Теренсом Кроуфордом и россиянином Давидом Аванесяном. К слову, WBO, в отличие от Всемирного боксерского совета (WBС), допускает российских боксеров к соревнованиям.

Видео нокаута опубликовало IFL TV в Twitter. Лучший боксер в полусреднем дивизионе Кроуфорд пока не знает горечи поражений.

Чемпион WBO Кроуфорд проиграл несколько раундов, однако сумел приспособиться к претенденту. В 6-м раунде Кроуфорд двухударной комбинацией на средней дистанции послал россиянина в глубокий нокаут. Давиду еще долго оказывали помощь на ринге.

Таким образом, непобедимый Кроуфорд добыл свою 39-ю победу в профи. Аванесян проиграл свой четвертый поединок в карьере, имея на своем счету 29 побед и одну ничью.

Видео нокаута в бою Теренс Кроуфорд — Давид Аванесян:

Ранее сообщалось, что знаменитый боксер Мэнни Пакьяо провел бой, чтобы поддержать Украину.

Напомним, чемпионка IBF в легчайшем весе австралийка Эбани Бриджес снова порадовала своих поклонников.