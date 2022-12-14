Они не солдаты: с российских боксеров сняли все санкции

Всемирная боксерская ассоциация разрешила россиянам драться за титулы

Недавно Украина добилась того, что российские боксеры были исключены из всех рейтингов Всемирного боксерского совета (WBC). А теперь удар в спину нанесла Всемирная боксерская ассоциация (WBA). Она восстановила боксеров из россии и беларуси в рейтингах.

"Спортсмены из этих стран не являются солдатами или частью правительства, поэтому они не имеют никакого отношения к конфликту в Украине.

Ради спорта и на благо их карьеры они будут восстановлены в рейтингах и станут бороться за титулы WBA", – говорится в заявлении организации.

Кстати, на этом же конгрессе Всемирной боксерской ассоциации россиянин Дмитрий Бивол был назван лучшим боксером 2022 года.

Напомним, что титулом WBA в супертяжелом весе владеет Александр Усик. Всемирная боксерская ассоциация назначила Усику обязательную защиту против британца Даниэля Дюбуа.

Ранее мы писали, что у Усика уже есть один соперник. IBF также определилась с обязательным претендентом на титул украинца — это хорват Филип Хргович. С боем лучше не затягивать, иначе у Александра заберут чемпионский пояс.

Сам же Усик мечтает провести бой за звание абсолютного чемпиона мира с Тайсоном Фьюри.