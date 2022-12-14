Укр

Они не солдаты: с российских боксеров сняли все санкции

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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WBA назвала россиянина лучшим боксером года Новость обновлена 14 декабря 2022, 11:31
WBA назвала россиянина лучшим боксером года. Фото Коллаж "Телеграфа"

Всемирная боксерская ассоциация разрешила россиянам драться за титулы

Недавно Украина добилась того, что российские боксеры были исключены из всех рейтингов Всемирного боксерского совета (WBC). А теперь удар в спину нанесла Всемирная боксерская ассоциация (WBA). Она восстановила боксеров из россии и беларуси в рейтингах.

"Спортсмены из этих стран не являются солдатами или частью правительства, поэтому они не имеют никакого отношения к конфликту в Украине.

Ради спорта и на благо их карьеры они будут восстановлены в рейтингах и станут бороться за титулы WBA", – говорится в заявлении организации.

Кстати, на этом же конгрессе Всемирной боксерской ассоциации россиянин Дмитрий Бивол был назван лучшим боксером 2022 года.

Напомним, что титулом WBA в супертяжелом весе владеет Александр Усик. Всемирная боксерская ассоциация назначила Усику обязательную защиту против британца Даниэля Дюбуа.

Ранее мы писали, что у Усика уже есть один соперник. IBF также определилась с обязательным претендентом на титул украинца — это хорват Филип Хргович. С боем лучше не затягивать, иначе у Александра заберут чемпионский пояс.

Сам же Усик мечтает провести бой за звание абсолютного чемпиона мира с Тайсоном Фьюри.

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