Украл машину у родителей и чуть не убил чемпиона: легендарный боксер попал в жуткое ДТП

В авто Спенса врезался подросток

Чемпион мира по версиям WBA, WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс попал в аварию. Его автомобиль протаранил 14-летний подросток, укравший машину у своих родителей.

По словам боксера, в результате инцидента он получил травму ноги.

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"Этот урод протаранил меня. Повредил мне ногу. Это безумие. Он проехал на красный свет. Он ехал прямо на меня. Это было лобовое столкновение. Я просто рад, что со мной не было детей", — сказал Спенс.

Эррол Спенс на профессиональном ринге провел 28 боев и все выиграл. Накануне чемпион мира по версии WBO Теренс Кроуфорд (38-0) предложил провести объединительный бой со Спенсом в Лондоне.

Сам Кроуфорд в эти выходные успешно защитил титул. Он нокаутировал россиянина Давида Аванесяна.

Ранее сообщалось, что знаменитый боксер Мэнни Пакьяо провел бой, чтобы поддержать Украину.

Напомним, чемпионка IBF в легчайшем весе австралийка Эбани Бриджес снова порадовала своих поклонников. Девушка пришла на церемонию взвешивания в красивом белье, а потом нокаутировала соперницу.