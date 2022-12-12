Вкрав машину у батьків і мало не вбив чемпіона: легендарний боксер потрапив у моторошну ДТП
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В авто Спенса врізався підліток
Чемпіон світу за версіями WBA, WBC та IBF у напівсередній вазі Еррол Спенс потрапив в аварію. Його автомобіль протаранив 14-річний підліток, який украв машину у своїх батьків.
За словами боксера, внаслідок інциденту він отримав травму ноги.
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"Цей виродок протаранив мене. Пошкодив мені ногу. Це божевілля. Він проїхав на червоне світло. Він їхав прямо на мене. Це було лобове зіткнення. Я просто радий, що зі мною не було дітей", — сказав Спенс.
Еррол Спенс на професійному рингу провів 28 боїв та всі виграв. Напередодні чемпіон світу за версією WBO Теренс Кроуфорд (38-0) запропонував провести об’єднавчий бій зі Спенсом у Лондоні.
Сам Кроуфорд у ці вихідні успішно захистив титул. Він нокаутував росіянина Давида Аванесяна.
Раніше повідомлялося, що знаменитий боксер Менні Пакьяо провів бій, аби підтримати Україну.
Нагадаємо, чемпіонка IBF у найлегшій вазі австралійка Ебані Бріджес знову порадувала своїх шанувальників. Дівчина прийшла на церемонію зважування у гарній білизні, а потім нокаутувала суперницю.