Вася моргни, если держат в плену: фанаты забили тревогу после фото Ломаченко

Боксер уверен, что труд наш принадлежит не начальнику, а Господу

Бывший чемпион мира по боксу Василий Ломаченко недавно показал, как он работает в Киево-Печерской Лавре. А теперь опубликовал пост в соцсетях религиозного содержания. Добавив свое фото с Митрополитом УПЦ МП Лукой, против которого ввела санкции СНБО.

"Мы не должны обращать внимание на то, кто дает нам задание, мы должны знать, что всякое дело здесь, на земле, во вселенной — дело от Господа, и нам надлежит исполнять его от всего сердца, без остатка. Когда мы так работаем, мы освобождаемся от внутреннего сопротивления. Тогда каждый наш поступок становится на пользу каждому, начиная с членов нашей семьи, всем, с кем бы мы ни находились.

Нужно помнить, что мы работаем по желанию и по воле Божией, и труд наш принадлежит не начальнику, а Господу. Когда мы себе это уясним, работа пойдет мирно, без недовольства, потому что нельзя противиться Господу и Его воле", — написал Ломаченко в Instagram.

Подписчики боксера не поняли, что он хочет донести людям. И забеспокоились. Одни посчитали эту запись бредом. Кое-кто забил тревогу, продположив, что Ломаченко держат в плену. Некоторые спросили чей Крым. Вспомнили Василию и украинских детей, которые погибли от российских ракет.

Напомним, недавно Ломаченко удачно вернулся на ринг, победив в США Джемейна Ортиса.

А потом опубликовал в соцсетях отрывок из песни "Гимн Спарты".