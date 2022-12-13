Вася моргни, якщо тримають у полоні: фанати забили на сполох після фото Ломаченка

Боксер упевнений, що праця наша належить не начальнику, а Господу

Колишній чемпіон світу з боксу Василь Ломаченко нещодавно показав, як він працює у Києво-Печерській Лаврі. А тепер опублікував пост у соцмережах релігійного змісту. Додавши своє фото з Митрополитом УПЦ МП Лукою, проти якого запровадила санкції РНБО

"Ми не повинні звертати увагу на те, хто дає нам завдання, ми повинні знати, що будь-яка справа тут, на землі, у всесвіті — справа від Господа, і нам належить виконувати її від щирого серця, без залишку. Коли ми так працюємо, ми звільняємося від внутрішнього опору, і кожен наш вчинок стає на користь кожному, починаючи з членів нашої сім’ї, всім, з ким би ми не знаходилися.

Потрібно пам’ятати, що ми працюємо за бажанням і з волі Божої, і наша робота належить не начальнику, а Господу. Коли ми собі це усвідомимо, робота піде мирно, без невдоволення, тому що не можна чинити опір Господу та Його волі", — написав Ломаченко в Instagram.

Підписники боксера не зрозуміли, що він хоче донести людям. І занепокоїлися. Одні вважають цей запис маренням. Дехто забив на сполох, припустивши, що Ломаченка тримають у полоні. Дехто спитав чий Крим. Згадали Василю і українських дітей, які загинули від російських ракет.

Нагадаємо, нещодавно Ломаченко вдало повернувся на ринг, перемігши в США Джемейна Ортіса.

А потім опублікував у соцмережах уривок із пісні "Гімн Спарти".