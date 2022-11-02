Ломаченко як агент Кремля: викриття від Редкача

Колишнього чемпіона світу звинувачують у тому, що він не перевзувається

Український боксер Іван Редкач продовжує критикувати Василя Ломаченка. Нещодавно він виставив Ломаченка в образі патріарха кирила. А тепер розповів, чому колишнього чемпіона світу нещадно хейтять у соцмережах.

"Тому що він не перевзувається. У Васі своя думка, своя точка зору. Він у своєму світі. Він закритий, спілкується тільки зі своїм колом. Він швидше, як агент Кремля, більше до цього. А Усика вже дружина вивела з себе. В українську політику якщо піде, то він топить за Україну. Перевзувся", — наводить слова Редкача Bukmekerov.net.

До речі, сам Василь неоднозначно висловився про війну. Ломаченко заявив, що не збирається критикувати путіна та не всі росіяни погані.

Нагадаємо, що нещодавно Ломаченко провів бій із Джемейном Ортісом та виграв одноголосним рішенням суддів.