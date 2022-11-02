Ломаченко, как агент Кремля: разоблачение от Редкача

Бывшего чемпиона мира обвиняют в том, что он не переобувается

Украинский боксер Иван Редкач продолжает критиковать Василия Ломаченко. Недавно он выставил Ломаченко в образе патриарха кирилла. А теперь рассказал, почему бывшего чемпиона мира нещадно хейтят в соцсетях.

"Потому что он не переобувается. У Васи свое мнение, своя точка зрения. Он в своем мире. Он закрытый, общается только со своим кругом. Он скорее, как агент Кремля, больше к этому. А Усика уже жена вывела из себя. В политику украинскую если пойдет, то он топит за Украину. Переобулся", — приводит слова Редкача Bukmekerov.net.

Кстати, сам Василий неоднозначно высказался о войне. Ломаченко заявил, что не собирается критиковать путина и не все россияне плохие.

Напомним, что недавно Ломаченко провел бой с Джемейном Ортисом и выиграл единогласным решением судей.