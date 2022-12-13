Нет, не Фьюри! Усик узнал имя следующего соперника

Украинец должен провести бой с Даниэлем Дюбуа

Недавно жена Тайсона Фьюри заявила, что пора мужу встретиться с Александром Усиком. Но на пути этого боя стала Всемирная боксерская ассоциация. WBA выбрала для украинца обязательного претендента.

Александр Усик в следующем поединке должен встретится с представителем Великобритании Даниэлем Дюбуа. Об этом информирует Twitter Всемирной боксерской ассоциации. Бойцы сразятся за титул чемпиона мира в супертяжелом весе, которым владеет Усик. Дата и место проведения боя пока не называются.

Даниэлю Дюбуа 25 лет. На профи-ринге он провел 20 боев и лишь однажды проиграл. Он является действующим регулярным чемпионом мира по версии WBA. Свой титул завоевал в начале декабря в поединке против Кевина Лерены.

Напомним, что у Усика уже есть один соперник. IBF также определилась с обязательным претендентом на титул украинца — это хорват Филип Хргович. С боем лучше не затягивать, иначе у Александра заберут чемпионский пояс.

Естественно, что если Усик и Фьюри договорятся о бое за звание абсолютного чемпиона, то с обязательными защитами можно повременить.

Напомним, что в соцсетях появилось видео поражения Александра Усика. Боксера выкинули за пределы ринга.