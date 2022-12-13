Ні, не Ф’юрі! Усик дізнався ім’я наступного суперника

Українець має провести бій із Даніелем Дюбуа

Нещодавно дружина Тайсона Ф'юрі заявила, що настав час чоловікові зустрітися з Олександром Усиком. Але на заваді цього бою стала Всесвітня боксерська асоціація. WBA обрала для українця обов’язкового претендента

Олександр Усик у наступному поєдинку має зустрітися із представником Великобританії Даніелем Дюбуа. Про це повідомляє Twitter Всесвітньої боксерської асоціації. Бійці змагатимуться за титул чемпіона світу у надважкій вазі, якою володіє Усик. Дата та місце проведення бою поки що не називаються.

Даніелю Дюбуа 25 років. На профі-рингу він провів 20 боїв і лише одного разу програв. Він є чинним регулярним чемпіоном світу за версією WBA. Свій титул завоював на початку грудня у поєдинку проти Кевіна Лерени.

Нагадаємо, що Усик вже має одного суперника. IBF також визначилася з обов’язковим претендентом на титул українця – це хорват Філіп Хргович. З боєм краще не зволікати, інакше в Олександра заберуть чемпіонський пояс.

Природно, якщо Усик і Фьюрі домовляться про бій за звання абсолютного чемпіона, то з обов’язковими захистами можна почекати.

Нагадаємо, що в соцмережах з’явилося відео поразки Олександра Усика. Боксера викинули за межі рингу.