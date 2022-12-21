Боксерові, який хотів побити Мессі, поставили пам’ятник

Сауль Альварес — один із найкращих боксерів світу

На честь знаменитого мексиканського боксера Сауля Альвареса була встановлена статуя в його рідному місті Хуанакатлані. Боксер разом із сім’єю приїхав на церемонію. Раніше Альварес збирався побити Ліонеля Мессі за неповагу до мексиканського прапора.

"Для мене велика честь бути визнаним у місці, де я ріс і став тим, ким є сьогодні. Дякую уряду Хуанакатлані за це визнання і всім людям, які були на церемонії", — написав Сауль Альварес у Instagram.

"Я пишаюся тим, що знаходжуся тут, з усіма людьми, які зробили це можливим — спорудити статую на мою честь. Я пишаюся, і це доказ того, що мрії здійснюються", — додав боксер.

Хто такий Альварес

Сауль (Канело) Альварес народився 18 липня 1990 року. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу The Ring (2019-2022). Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі (2021-н.ч.), чемпіон світу за версіями WBC (2011—2013), WBA (2013), WBO (2016—2017) у першій середній вазі; чемпіон світу за версіями WBC (2015-2016; 2018-2019), WBA Super (2018-2021), IBF (2019) у середній вазі. Регулярний чемпіон світу за версією WBA (2018-2020), чемпіон світу за версіями WBA Super (2020-н.ч.), WBC (2020-н.ч.), WBO (2021-н.ч.), IBF (2021-н.ч.) у другій середній вазі. Чемпіон світу за версією WBO (2019) у напівважкій вазі. Загалом за всю свою кар’єру переміг 20 боксерів за титул чемпіона світу.

Раніше ми писали, що Сауль Альварес може замахнутися на бій із Усиком.