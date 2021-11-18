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Боксер-середньоваговик може замахнутися на бій з Усиком (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Сауль Альварес Новина оновлена 18 листопада 2021, 15:43
Сауль Альварес

У команді українця зацікавлені у такому поєдинку.

Олександр Красюк, промоутер чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями IBO, WBO, WBA та IBF Олександра Усика, заявив, що із задоволенням би подивився на бій мексиканця Сауля "Канело" Альвареса у гевівійті.

Про це функціонер розповів у коментарі для YouTube-каналу Boxing UK.

За словами Красюка, було б цікаво побачити абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі (до 76,203 кг) у суперважкому дивізіоні. Красюк у приклад поставив Джеймса Тоні та Роя Джонса-молодшого, які зуміли досягти успіху в королівському дивізіоні, перейшовши туди з легших вагових категорій. До речі, свій перший чемпіонський титул Сауль завоював у першій середній вазі (до 69,85 кг), а розпочинав кар’єру у профі мексиканець у легкій вазі (до 61,235 кг).

"Канело — Усик? Так, це був би цікавий бій. Але ви уявіть бій Канело — Ф’юрі. Можете уявити? Буде величезна різниця в розмірах, але, не виключено, що це буде якраз перевагою для менш габаритного боксера", — пожартував Красюк.

"Телеграф" нагадує, що Альварес замахнувся на чемпіонський пояс WBC у 1-й важкій вазі (до 90,718 кг), яким володіє боксер із ДР Конго Ілунга Макабу. У разі успіху мексиканець може спробувати себе і в суперважкому дивізіоні. Додамо, що зараз Усик зосереджений на реванші з Ентоні Джошуа, а потім головною "мішенню" українця є чемпіон WBC Тайсон Ф’юрі.

Теги:
#Бокс #Сауль Альварес #Олександр Усик
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