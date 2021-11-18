Боксер-средневес может замахнуться на бой с Усиком (видео)

В команде украинца заинтересованы в таком поединке.

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBO, WBO, WBA и IBF Александра Усика, заявил, что с удовольствием бы посмотрел на бой мексиканца Сауля "Канело" Альвареса в хевивейте.

Об этом функционер рассказал в комментарии для YouTube-канала Boxing UK.

По словам Красюка, было бы занимательно увидеть абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,203 кг) в супертяжелом дивизионе. Красюк в пример поставил Джеймса Тони и Роя Джонса-младшего, которые сумели добиться успеха в королевского дивизионе, перейдя туда из более легких весовых категорий. К слову, свой первый чемпионский титул Сауль завоевал в первом среднем весе (до 69,85 кг), а начинал карьеру в профи мексиканец в легком весе (до 61,235 кг).

"Канело – Усик? Да, это был бы интересный бой. Но вы представьте бой Канело – Фьюри. Можете представить? Будет огромная разница в размерах, но, не исключено, что это будет как раз преимуществом для менее габаритного боксера", — пошутил Красюк.

"Телеграф" напоминает, что Альварес замахнулся на чемпионский пояс WBC в 1-м тяжелом весе (до 90,718 кг), которым владеет боксер из ДР Конго Илунга Макабу. В случае успеха мексиканец может попробовать себя и в супертяжелом дивизионе. Добавим, что сейчас Усик сосредоточен на реванше с Энтони Джошуа, а затем главной целью украинца является чемпион WBC Тайсон Фьюри.