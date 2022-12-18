Упав, як у кіно: боксер вирубив суперника ефектним нокаутом (відео)

Кріс Біллем-Сміт нокаутував Арменда Ходжая

В англійському Борнмуті відбувся вечір боксу, де у головній події вечора місцевий боксер важкої ваги Кріс Біллем-Сміт достроково переміг Арменда Ходжая з Косово. Раніше Віктор Вихрист побив американського "пенсіонера".

Розв’язка у поєдинку настала у п’ятому раунді. Біллем-Сміт на ніс потужний аперкот і суперник, як у сповільненій зйомці з кінофільму, звалився на канвас. Красивий нокаут та дострокова перемога Кріса Біллем-Сміта.

Раніше ми писали, що Всесвітня боксерська асоціація повернула до рейтингів російських та білоруських боксерів.

Нагадаємо, у зв’язку з цією ситуацією українська боксерська спільнота написала відкритого листа президенту WBA Джілберто Мендозі. До речі, WBA ставить палиці в колеса та чинному чемпіону асоціації Олександру Усику, призначивши обов’язкового претендента на його пояс. Українцю, схоже, доведеться битися не з Тайсоном Ф’юрі у наступному бою.