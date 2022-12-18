Рухнул, как в кино: боксер вырубил соперника эффектным нокаутом (видео)

Крис Биллэм-Смит нокаутировал Арменда Ходжая

В английском Борнмуте состоялся вечер бокса, где в главном событии вечера местный боксер тяжелого веса Крис Биллэм-Смит досрочно победил Арменда Ходжая из Косово. Ранее Виктор Выхрист побил американского "пенсионера".

Развязка в поединке наступила в пятом раунде. Биллэм-Смит на нес мощный апперкот и соперник, как в замедленной съемке из кинофильма, рухнул на канвас. Красивый нокаут и досрочная победа Криса Биллэм-Смита.

Ранее мы писали, что Всемирная боксерская ассоциация вернула в рейтинги российских и белорусских боксеров.

Напомним, в связи с этой ситуацией украинское боксерское сообщество написало открытое письмо президенту WBA Джилберто Мендозе. К слову, WBA ставит палки в колеса и действующему чемпиону ассоциации Александру Усику, назначив обязательного претендента на его пояс. Украинцу, похоже, придется драться не с Тайсоном Фьюри в следующем бою.