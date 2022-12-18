Украинский боксер избил американского "пенсионера"

Виктор Выхрист победил Франклина Лоуренса

Чемпион Европы и Европейских игр украинский боксер супертяжелого веса Виктор Выхрист добыл одиннадцатую победу на профессиональном ринге. Выхрист победил американца Франклина Лоуренса. Ранее соперник украинца ударил судью.

К выбору соперника украинца есть вопросы. Выхристу — 30 лет, Лоуренсу — 47. До этого боя американский "пенсионер" последний раз выходил в ринг аж в 2016 году.

Естественно, что проимущество в поединке Выхриста было заметным. Но даже в таком случае, он не смог досрочно победить Лоуренса. В пятом раунде американец побывал в нокдауне, но выстоял до финального гонга. Победа Виктора Выхриста по очкам.

Ранее мы писали, что Всемирная боксерская ассоциация вернула в рейтинги российских и белорусских боксеров.

Напомним, в связи с этой ситуацией украинское боксерское сообщество написало открытое письмо президенту WBA Джилберто Мендозе. К слову, WBA ставит палки в колеса и действующему чемпиону ассоциации Александру Усику, назначив обязательного претендента на его пояс. Украинцу, похоже, придется драться не с Тайсоном Фьюри в следующем бою.