Кличко призвал очистить бокс от россиян (видео)
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Легенда бокса раскритиковал одну из основных боксерских организаций
Бывший чемпион мира по боксу украинец Владимир Кличко высказался касательно решения Всемирной боксерской ассоциации (WBA) восстановить боксеров из рф и Беларуси в рейтингах организации.
Соответствующе заявление Кличко сделал на своей странице в Instagram. Он отметил, что WBA этим решением запятнала репутацию бокса.
"Бокс требует больше прозрачности, а не алчности. Сотрудничество WBA и IBA – пятно на репутации благородного искусства.
Решение восстановить российских и белорусских боксеров – незабываемая моральная ошибка. Нет никакого совпадения в том, что МОК оставил в силе отстранение бокса от Олимпиады-2028.
Боксу нужна одна большая чистка", – заявил Кличко.
Напомним, в связи с этой ситуацией украинское боксерское сообщество написало открытое письмо президенту WBA Джилберто Мендозе. К слову, WBA ставит палки в колеса и действующему чемпиону ассоциации Александру Усику, назначив обязательного претендента на его пояс. Украинцу, похоже, придется драться не с Тайсоном Фьюри в следующем бою.