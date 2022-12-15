Кличко призвал очистить бокс от россиян (видео)

Легенда бокса раскритиковал одну из основных боксерских организаций

Бывший чемпион мира по боксу украинец Владимир Кличко высказался касательно решения Всемирной боксерской ассоциации (WBA) восстановить боксеров из рф и Беларуси в рейтингах организации.

Соответствующе заявление Кличко сделал на своей странице в Instagram. Он отметил, что WBA этим решением запятнала репутацию бокса.

"Бокс требует больше прозрачности, а не алчности. Сотрудничество WBA и IBA – пятно на репутации благородного искусства.

Решение восстановить российских и белорусских боксеров – незабываемая моральная ошибка. Нет никакого совпадения в том, что МОК оставил в силе отстранение бокса от Олимпиады-2028.

Боксу нужна одна большая чистка", – заявил Кличко.

Напомним, в связи с этой ситуацией украинское боксерское сообщество написало открытое письмо президенту WBA Джилберто Мендозе. К слову, WBA ставит палки в колеса и действующему чемпиону ассоциации Александру Усику, назначив обязательного претендента на его пояс. Украинцу, похоже, придется драться не с Тайсоном Фьюри в следующем бою.