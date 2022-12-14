Боя с Фьюри не будет? Усик заговорил о завершении карьеры

Боксер беспокоится о своем здоровье

Чемпион мира по боксу Александр Усик получает соперников одного за другим. Сначала IBF ему назначила обязательного претендента Филипа Хрговича, потом WBA обязала подраться с Даниэлем Дюбуа. Сам же Усик хочет провести бой с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри. И, возможно, на этом поставить точку в карьере.

"Я хочу отдавать больше времени для воспитания своих детей, возить их на тренировки, в школу, общаться с ними.

Мне не хочется ехать и по полгода где-нибудь находиться. Через телефон, через видеосвязь, ты не можешь дать то, что ты должен дать.

Конечно, всему есть какая-то конечная точка. В карьере спортсмена она тоже есть. Я об этом задумываюсь. Реально задумываюсь.

Я хочу еще жить после этого. И не ходить трястись или записывать, что у меня завтра. Надо на все смотреть реально. Я вижу, что не так стар, мне 35 лет, но я вижу, что есть ресурс, который заканчивается. Не хочется, чтобы тебя били потом. Самообманом нельзя заниматься", — заявил Усик в интервью YouTube-каналу USYK17.

Напомним, что в соцсетях появилось видео смоделированного поражения Александра Усика. Боксера выкинули за пределы ринга.