Бою з Ф’юрі не буде? Усик заговорив про завершення кар’єри

Боксер турбується про своє здоров’я

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик отримує суперників одного за одним. Спочатку IBF йому призначила обов’язкового претендента Філіпа Хрговича, потім WBA зобов’язала побитися з Даніелем Дюбуа. Сам Усик хоче провести бій з чемпіоном WBC Тайсоном Ф’юрі. І, можливо, на цьому поставити крапку у кар’єрі.

"Я хочу віддавати більше часу на виховання своїх дітей, возити їх на тренування, до школи, спілкуватися з ними.

Мені не хочеться їхати і по півроку десь перебувати. Через телефон, через відеозв’язок, ти не можеш дати те, що ти маєш дати.

Звісно, всьому є якась кінцева точка. У кар’єрі спортсмена вона також є. Я про це замислююсь. Реально замислююсь.

Я ще хочу жити після цього. І не ходити тремтіти чи записувати, що в мене завтра. Потрібно на все дивитися реально. Я бачу, що не такий старий, мені 35 років, але я бачу, що є ресурс, який закінчується. Не хочеться, щоб тебе потім били. Самообманом не можна займатися", — заявив Усик в інтерв’ю YouTube-каналу USYK17.

Нагадаємо, що в соцмережах з’явилося відео змодельованої поразки Олександра Усика. Боксера викинули за межі рингу.