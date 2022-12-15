Руки вымазаны кровью украинцев! Боксеры возмущены решением по россии

Руководство WBA сняло санкции с российских и белорусских боксеров

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) на днях приняла решение вернуть российских и белорусских боксеров в рейтинги и разрешить их проводить чемпионские поединки. По этому поводу украинское боксерское сообщество написало открытое письмо президенту WBA Джилберто Мендозе.

"Господин Мендоза,

Возможно, Вы забыли (или не слышали), но война в Украине продолжается!

В то время, когда WBA принимает позорные для всего цивилизованного мира решения по восстановлению позиций боксеров страны-террориста в рейтингах и санкционирует проведение поединков при их участии, наше государство КАЖДЫЙ ДЕНЬ подвергается ракетным атакам и страдает от откровенного геноцида со стороны россии.

Вы заявили, что спортсмены россии и беларуси не имеют отношения к войне в Украине… Так что же тогда делает российская компания "Мир бокса" среди партнеров конгресса WBA в этом году? Не ее ли топовые боксеры Александр Поветкин и Руслан Проводников оправдывали войну в Украине? Не Проводников ли заявлял, что готов ехать в Украину воевать?

Позор! Старейшая боксерская организация мира, игнорируя здравый смысл с самого начала войны, подыгрывает стране-террористу! Стране, руки которой по плечи вымазаны кровью тысяч украинцев!

Те, кто открыто поддерживает войну, не имеют права участвовать в каких-либо международных соревнованиях до конца своей жизни.

Спорт — это о честности, о достоинстве, о принципах!

Несколько недель назад Международный олимпийский комитет принял решение не снимать санкции с российских и белорусских спортсменов, пока война в Украине продолжается. А на ежегодном Всемирном конгрессе WBC санкции были ужесточены и продлены.

Призываем Вас не становиться соучастником зла, ведь, к сожалению, практически все российские и белорусские боксеры молчаливо поддерживают политику своих диктаторов. Ни один из них не осудил действия россии в Украине.

Исправьте ошибку. НЕ ТОЛЕРИРУЙТЕ молчание тех, кто хочет вернуться к мировым рейтингам.

Потому что жизнь людей — это самая высокая ценность, и мирная жизнь — желание всех на нашей планете! Не согласны ли вы с этим, господин Мендоза?

Деньги или принципы?" — сказано в сообщении.

Напомним, что недавно Украина добилась того, что российские боксеры были исключены из всех рейтингов Всемирного боксерского совета.