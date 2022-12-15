Руки вимащені кров’ю українців! Боксери обурені рішенням щодо росії

Керівництво WBA зняло санкції з російських та білоруських боксерів

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) днями ухвалила рішення повернути російських та білоруських боксерів у рейтинги та дозволити їх проводити чемпіонські поєдинки. З цього приводу українська боксерська спільнота написала відкритий лист до президента WBA Джілберто Мендози.

"Пан Мендоза,

Можливо, Ви забули (чи не чули), але війна в Україні продовжується!

У той час, коли WBA приймає ганебні для всього цивілізованого світу рішення щодо відновлення позицій боксерів країни-терориста в рейтингах та санкціонує проведення поєдинків за їх участі, наша держава КОЖНОГО ДНЯ зазнає ракетних атак і страждає від відвертого геноциду з боку росії.

Ви заявили, що спортсмени росії та білорусі не мають відношення до війни в Україні… То що тоді робить російська компанія "Мир бокса" серед партнерів конгресу WBA цього року? Чи не її топові боксери Олександр Повєткін та Руслан Проводников виправдовували війну в Україні? Чи не Проводников заявляв, що готовий їхати в Україну воювати?

Ганьба! Найстарша боксерська організація світу, ігноруючи здоровий глузд із самого початку війни, підіграє країні-терористу! Країні, руки якої по плечі вимащені кров’ю тисяч українців!

Ті, хто відкрито підтримує війну, не мають права брати участь у будь-яких міжнародних змаганнях до кінця свого життя.

Спорт — це про чесність, гідність, принципи!

Кілька тижнів тому Міжнародний олімпійський комітет ухвалив рішення не знімати санкції з російських та білоруських спортсменів, допоки війна в Україні триває. А на щорічному Всесвітньому конгресі WBC санкції були жорсткішими та продовжені.

Закликаємо Вас не ставати співучасником зла, адже, на жаль, практично всі російські та білоруські боксери мовчазно підтримують політику своїх диктаторів. Жоден із них не засудив дії росії в Україні.

Виправте помилку. НЕ ТОЛЕРУЙТЕ мовчання тих, хто хоче повернутися до світових рейтингів.

Тому що життя людей — це найвища цінність і мирне життя — бажання всіх на нашій планеті! Чи не погоджуєтесь ви з цим, пане Мендозо?

Гроші чи принципи?" — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, що нещодавно Україна добилася того, що російських боксерів було виключено зі всіх рейтингів Всесвітньої боксерської ради.