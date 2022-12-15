Кличко закликав очистити бокс від росіян (відео)

Легенда боксу розкритикував одну з основних боксерських організацій

Колишній чемпіон світу з боксу українець Володимир Кличко висловився щодо рішення Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) відновити боксерів з росії та Білорусі в рейтингах організації.

Відповідну заяву Кличко зробив на своїй сторінці в Instagram. Він зазначив, що WBA цим рішенням заплямувала репутацію боксу.

"Бокс вимагає більше прозорості, а не жадібності. Співпраця WBA та IBA – пляма на репутації шляхетного мистецтва.

Рішення відновити російських та білоруських боксерів – незабутня моральна помилка. Немає жодного збігу в тому, що МОК залишив у силі усунення боксу від Олімпіади-2028.

Боксу потрібне одне велике очищення", — заявив Кличко.

Нагадаємо, у зв’язку з цією ситуацією українська боксерська спільнота написала відкритого листа президенту WBA Джилберто Мендозі. До речі, WBA ставить палиці в колеса і чинному чемпіону асоціації Олександру Усику, призначивши обов’язкового претендента на його пояс. Українцю, схоже, доведеться битися не з Тайсоном Ф’юрі у наступному бою.