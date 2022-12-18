Український боксер побив американського "пенсіонера"

Віктор Вихрист переміг Франкліна Лоуренса

Чемпіон Європи та Європейських ігор український боксер суперважкої ваги Віктор Вихрист здобув одинадцяту перемогу на професійному рингу. Вихрист переміг американця Франкліна Лоуренса. Раніше суперник українця вдарив суддю.

До вибору суперника українця є питання. Вихристу — 30 років, Лоуренсу — 47. До цього бою американський "пенсіонер" востаннє виходив у ринг аж 2016 року.

Природно, що в поєдинку перевага Вихриста була помітною. Але навіть у такому разі він не зміг достроково перемогти Лоуренса. У п’ятому раунді американець побував у нокдауні, але вистояв до фінального гонгу. Перемога Віктора Вихриста за очками.

Раніше ми писали, що Всесвітня боксерська асоціація повернула до рейтингів російських та білоруських боксерів.

Нагадаємо, у зв’язку з цією ситуацією українська боксерська спільнота написала відкритого листа президенту WBA Джілберто Мендозі. До речі, WBA ставить палиці в колеса і чинному чемпіону асоціації Олександру Усику, призначивши обов’язкового претендента на його пояс. Українцю, схоже, доведеться битися не з Тайсоном Ф’юрі у наступному бою.