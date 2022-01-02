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Суперник українського боксера зі злості вдарив рефері (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Яго Кіладзе Новина оновлена 02 січня 2022, 11:57
Яго Кіладзе

Бій завершився зі скандалом.

Український боксер Віктор Вихрист (9–0, 6 KO) на вечорі боксу у Голлівуді (штат Флорида, США) здобув ефектну перемогу над Яго Кіладзе (27–6–1, 19 KO). Грузинський боксер на емоціях вдарив рефері у ринзі, який зафіксував технічний нокаут.

Відповідне відео опубліковано на сторінці RJcliffordMMA у Twitter.

Боксери провели жорсткий поєдинок, обмінявшись двома нокдаунами в 1-му та 2-му раундах. У другій 3-хвилинці Кіладзе впав втретє, а рефері зупинив бій, зафіксувавши перемогу українця технічним нокаутом. Грузинський боксер був готовий продовжувати поєдинок, а побачивши жест про зупинку бою, вдарив суддю.

Яго Кіладзе вдарив рефері:

Зазначимо, непереможний українець виграв 9-й поєдинок у профі, а ось грузин зазнав шостої поразки в кар’єрі, маючи на своєму рахунку 27 перемог та одну нічию.

Нагадаємо, в головному поєдинку шоу боксу в Голлівуді на ринзі "воювали" суперваговики Луїс Ортіс і Чарльз Мартін. Дуель гігантів завершилася видовищним нокаутом.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що український суперваговик Олександр Тесленко невдало виступив на вечорі боксу Ломаченка — Коммі.

Теги:
#Бокс #Віктор Вихрист #Яго Кіладзе
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