Суперник українського боксера зі злості вдарив рефері (відео)

Бій завершився зі скандалом.

Український боксер Віктор Вихрист (9–0, 6 KO) на вечорі боксу у Голлівуді (штат Флорида, США) здобув ефектну перемогу над Яго Кіладзе (27–6–1, 19 KO). Грузинський боксер на емоціях вдарив рефері у ринзі, який зафіксував технічний нокаут.

Відповідне відео опубліковано на сторінці RJcliffordMMA у Twitter.

Боксери провели жорсткий поєдинок, обмінявшись двома нокдаунами в 1-му та 2-му раундах. У другій 3-хвилинці Кіладзе впав втретє, а рефері зупинив бій, зафіксувавши перемогу українця технічним нокаутом. Грузинський боксер був готовий продовжувати поєдинок, а побачивши жест про зупинку бою, вдарив суддю.

Яго Кіладзе вдарив рефері:

Зазначимо, непереможний українець виграв 9-й поєдинок у профі, а ось грузин зазнав шостої поразки в кар’єрі, маючи на своєму рахунку 27 перемог та одну нічию.

Нагадаємо, в головному поєдинку шоу боксу в Голлівуді на ринзі "воювали" суперваговики Луїс Ортіс і Чарльз Мартін. Дуель гігантів завершилася видовищним нокаутом.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що український суперваговик Олександр Тесленко невдало виступив на вечорі боксу Ломаченка — Коммі.